El Clasico'da Barcelona farklı kazandı

İSTANBUL (DHA) - İspanya La Liga\'nın 10\'uncu haftasında oynanan El Clasico mücadelesinde Barcelona kendi sahasında Real Madrid\'i 5-1\'lik skorla mağlup etti.

Dünya futbolunun en önemli derbilerinde biri olan El Clasico\'da Barcelona, Nou Camp\'ta oynanan mücadelede tarihi bir galibiyet aldı. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 11\'inci dakikada Phillippe Coutinho ve 30\'uncu dakikada penaltıdan Luis Suarez\'in kaydettiği goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Real Madrid 50\'nci dakikada Marcelo ile umutlansa da, 75 ve 83\'te yeniden sahneye çıkan Suarez durumu 4-1\'e getirdi ve hat-trick yaptı. 87\'nci dakikada ise son sözü Arturo Vidal söyledi. Barcelona sahasında Real Madrid\'i 5-1\'lik skorla yendi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 21\'e yükseltirken Real Madrid 14 puanda kaldı.