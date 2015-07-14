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Spor

El Clasico tarihleri belli oldu

Real Madrid ve Barcelona ilk olarak 8 Kasım'da Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak

14 Temmuz 2015 19:24

El Clasico olarak bilinen, İspanya'da Katalan Bercelona ve İspanyol Real Madrid arasında oynanan dev derbi ilk olarak 8 Kasım'da oynanacak. Takımlar 12. hafta maçında Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak. Ligin ikinci yarısındaki karşılaşma ise 31. haftada Camp Nou'da oynanacak.

Radikal'de yer alan habere göre, La Liga'da Arda Turan'ın yeni takımı Barcelona, ilk hafta Athletic Bilbao'ya konuk olacak. İki takım arasında oynanacak Süper Kupa maçlarının 14 ve 17 Ağustos'ta oynanması beklenirken, Katalan ve Bask takımları aynı hafta içinde 3 kez karşı karşıya gelecek.

Barcelona, Arda'nın eski takımı Atletico Madrid'e 3. haftada konuk olacak. Barcelona'nın transfer yasağı nedeniyle Ocak ayına kadar oynayamayacak milli oyuncumuz, Vicento Calderon'da takımını yalnız bırakacak.

Geçen sezonu ikinci sırada bitiren Real Madrid ise lige yeni çıkan Sporting Gijon deplasmanına gidecek. Geçen sezonun 3'üncüsü Atletico Madrid de lige çıkan bir başka ekip Las Palmas'ı konuk edecek.

La Liga'nın 16 Mayıs'ta bitmesi ve İspanya Kral Kupası'nın da 21 Mayıs'ta oynanması kararlaştırıldı.

La Liga'da ilk hafta fikstürü şöyle: 

Athletic Club - Barcelona
Malaga - Sevilla
Levante - Celta Vigo
Sporting Gijon - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
Espanyol - Getafe
Deportivo -. Real Sociedad 
Granada - Eibar
Real Betis - Villarreal
Atletico Madrid - Las Palmas

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