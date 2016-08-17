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Dünya
Deutsche Welle

El Chapo'nun oğlu kaçırıldı

Hapisteki Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo’nun oğlu rakip çete üyeleri tarafından kaçırıldı.

17 Ağustos 2016 13:13


Pasifik kıyılarındaki Puerto Vallarta şehrindeki bir restorandan 6 kişinin kaçırıldığı bildirildi. La Leche isimli restoranı basan 7 silahlı kişi Sinaloa Karteli'nin 6 üyesini zorla buradan götürdü.

Kaçırılanların arasında ‘‘El Chapo‘‘ (Bücür) olarak bilinen Meksikalı uyuşturucu çetesi lideri Joaquin Guzman'ın oğlunun da bulunduğu doğrulandı. 29 yaşındaki Jesus Alfredo Guzman Salazar'ın yanı sıra El Chapo'nun diğer oğlu Ivan Archivaldo Guzman'ın da kaçırılanlardan olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Kaçırma eylemini gerçekleştirenlerin Guzman'ın Sinaloa çetesinin rakibi olan ‘‘Jalisco Yeni Jenerasyonu‘‘ isimli çetenin üyeleri olduğu sanılıyor. Rakip çetenin bu eyleminin iki çete arasında kanlı bir savaş başlatabileceğinden endişe ediliyor.

El Chapo kapana mı kısıldı?

Ailesini hedef alan saldırılar, El Chapo‘nun çetenin kontrolünü kaybettiğinin işareti olarak yorumlanıyor.

Babası Ocak ayında yeniden tutuklandıktan sonra Ivan Archivaldo Guzman'nın çetenin bazı operasyonlarını yönettiği iddia ediliyordu. Güvenlik uzmanları ise Archivaldo‘yu ‘‘sürekli sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan, bir çeteyi yönetme vasıflarından yoksun, gösteriş budalası bir çaylak‘‘ olarak bilindiğini vurguluyor.

Haziran ayında da Guzman'ın annesinin Sinaloa'daki evine giren silahlı bir çetenin araçları ve diğer çeşitli eşyaları alarak kaçtığı bildirilmişti.

Dünyanın en zengin uyuşturucu baronlarından olan ‘‘El Chapo‘‘ 2015'te hapishaneden ikinci kez kaçışına kadar buradan kartelin ilişkilerini yönetmeyi sürdürüyordu. Ancak ikinci yakalanışından sonra daha sıkı güvenlik önlemleri altında tutulmaya başlamasıyla dış dünyayla ilişkisinin zayıflamış olabileceği sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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