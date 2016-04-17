T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Ekvador'da şiddetli deprem

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 7.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer depremde en az 77 kişinin hayatını kaybettiğini, 600 kişinin de yaralandığını açıkladı.

17 Nisan 2016 14:08


Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 40 saniye süren depremin merkez üssünün limanların bulunduğu Muisne kıyı kentinin 27 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Ekvador hükümeti depremin ardından ülkede olağanüstü hal ilan etti. Hükümet tsunami tehlikesinin ise olmadığını açıkladı. Şiddetli depremin başkent Quito'nun yanı sıra komşu Peru ve Kolombiya'da da hissedildiği açıklandı.

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas deprem nedeniyle 300 milyon dolar acil yardım ayrıldığını açıklayarak, depremden etkilenen bölgelerde ordunun görevlendirildiğini belirtti. Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa depremde yakınlarını yitirenlere başsağlığı diledi.

Yetkililer depremin ardından 55 artçı sarsıntının kayıtlara geçirildiğini kaydetti. Deprem ülkede 1979 yılından bu yana yaşanan en şiddetli deprem olma özelliğini taşıyor.

Medyada yer alan haberlere göre depremden en çok Manabi ve Esmeraldas vilayetleri etkilendi. Sosyal medyada yıkılan binalar ve tamamen zarar görmüş otomobillerin fotoğrafları paylaşıldı. Yetkililer deprem yüzünden elektrik kesintisi yaşandığını da açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Güney AmerikaEkvadorJeolojik Araştırmalar MerkeziMuisneQuitoPeruKolombiyaDevlet Başkan Yardımcısı Jorge GlasDevlet Başkanı Rafael CorreaManabiEsmeraldasDeutsche Welle Türkçe dpa/epd HT/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24