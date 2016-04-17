Ekvador'da şiddetli deprem



Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 40 saniye süren depremin merkez üssünün limanların bulunduğu Muisne kıyı kentinin 27 kilometre açıkları olduğu belirtildi.

Ekvador hükümeti depremin ardından ülkede olağanüstü hal ilan etti. Hükümet tsunami tehlikesinin ise olmadığını açıkladı. Şiddetli depremin başkent Quito'nun yanı sıra komşu Peru ve Kolombiya'da da hissedildiği açıklandı.

Ekvador Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Glas deprem nedeniyle 300 milyon dolar acil yardım ayrıldığını açıklayarak, depremden etkilenen bölgelerde ordunun görevlendirildiğini belirtti. Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa depremde yakınlarını yitirenlere başsağlığı diledi.

Yetkililer depremin ardından 55 artçı sarsıntının kayıtlara geçirildiğini kaydetti. Deprem ülkede 1979 yılından bu yana yaşanan en şiddetli deprem olma özelliğini taşıyor.

Medyada yer alan haberlere göre depremden en çok Manabi ve Esmeraldas vilayetleri etkilendi. Sosyal medyada yıkılan binalar ve tamamen zarar görmüş otomobillerin fotoğrafları paylaşıldı. Yetkililer deprem yüzünden elektrik kesintisi yaşandığını da açıkladı.