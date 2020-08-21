Ekuban'a İskoç devi talip oldu

İskoçya Ligi takımlarından Celtic, Trabzonspor'da forma giyen Ganalı futbolcu Caleb Ekuban'ı transfer etmek istiyor.

Ghanasoccer'ın haberine göre; Celtic, Ekuban için Trabzonspor'a 5 milyon Euro teklif etti. Ancak haberde Karadeniz ekibinin en az 7 milyon Euro bonservis beklediği vurgulandı.

Trabzonspor, 2018 yılının ağustos ayında Ganalı futbolcuyu Leeds United'dan 200 bin Euro bedelle kiralamış 1 sezon sonra da 1 milyon Euro ödeyerek bonservisini almıştı.

Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla 70 resmi maça çıktı. Ekuban bu maçlarda 18 gol atarken 14 de asist yaptı.