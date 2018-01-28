Eksi 5 derecede yüzme şenliği

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERi\'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 7\'ncisi düzenlenen kış yüzme şenliğinde 29\'u erkek, 32 kişi, eksi 5 derecede yapay gölette kulaç attı.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan İlçesinde düzenlenen 7\'nci kış yüzme şenliğine Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe 29\'u erkek, 32 yüzücü katıldı. Eksi 5 derece soğuğa aldırış etmeyen yüzücüler yapay gölette yarıştı. Yüzücüler, gölette bayrak açtı. Yarışlarda erkeklerde Tarık Kaplan, Numan Dumlu ve Can Çankay, kadınlarda ise Sonila Haksa, Emine Kara ve Aynur Aslan dereceye girdi.

Etkinlikte konuşan Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, \"İlçemizin tanıtımında bize destek veren herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI