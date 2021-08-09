Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu için "Bir seçim daha kazanamaz” dedi.

Antalya’daki orman yangınları sürerken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bütün camilerde ‘Yağmur duası’na çıkılacağını söylediğini ve bu açıklamasından 2 gün sonra şehre yağmur yağdığını hatırlatan Karahasanoğlu, yazısına şöyle devam etti:

“6 ay önceki özellikle İstanbul barajlarının % 19 seviyelerine indiği dönemdekine benzer şekilde..

Kimseye zararı olmayacak şekilde.

İmanımızın gereği olarak, her şeyi Allah’tan isteyeceğimizin bilinci ile.

Elimizden gelenleri yapıp, sonrasında da Allah’dan istemenin şuuru ile..

Eller yağmur duasına açıldı..

6 ay öncekinde de, alaya almaya kalkanlar oldu..

Özellikle İstanbul’daki susuzluğun baş göstermesini, biz Ekrem İmamoğlu’nun bereketsizliğine yorarken, onlar “susuzluk için şunu şunu yaptık. Başka elimizden ne gelebilir ki?” demeden.

Hemen topu önceki AK Partili belediye yönetimlerine attılar:

‘2 yıllık belediye başkanından ne bekliyorsunuz.’

Hani Ekrem İmamoğlu bir seçim daha kazanamaz ama.

Bu zihniyet 50 yıl belediyeyi yönetse, bunların savunma tarzı değişmez: “Sadece 50 yıl yönetimde olan bir başkandan ne bekliyorsunuz!”

Neyse ki.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde, camilerimizde toplu olarak çıkılan yağmur duası, o susuzluk afetini çözdü..

Hemen ardından Ekrem sahneye çıkıp, ‘Barajlarımız dolmuştur’ açıklaması yaptı.

Bir de o barajların nasıl dolduğunu açıklasaydı ya” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın