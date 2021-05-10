Ekonomist Atilla Yeşilada: Dolar endeksinde beklediğimiz alevlenme 1 ay ertelendi

Ekonomist Atilla Yeşilada, ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalmasının ABD Hazine tahvil gelirlerini aşağıya çektiğini belirterek, "Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi" dedi.

Dolar/TL, ABD’de tarım dışı istihdamın beklentilerin çok altında kalmasının ardından geçen haftanın son gününde gerilediği 8.3’ün hemen altında güne başladı.

ABD’de tarım dışı istihdam artışı Nisan’da 266 bin ile 978 bin olan beklentilerin oldukça altında kaldı. ABD tarım dışı istihdamdaki beklentilerin altındaki artış hisse senedi piyasasını yukarı çekse de dolar ve ABD Hazine tahvil getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Veri ABD’de merkez bankasının hızlı bir şekilde desteklerini geri çekeceği yönündeki bazı beklentileri de azaltarak gelişmekte olan para birimlerine yönelimi artırdı.

Istanbul Analytics’ten Atilla Yeşilada, “Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde beklediğimiz alevlenme en az 1 ay ertelendi” dedi.

Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks ilk kez 26 Şubat’tan bu yana 90.128’e kadar geriledikten sonra 90.178’de bulunuyor.