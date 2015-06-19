Ekonomik yaptırımlar geri tepti



Kısa süre önce yapılan bir araştırma, Rusya'daki ekonomik krizin devam etmesinin Almanya'da 500 bin, Avrupa çapında ise 2 milyon kişinin işini kaybetmesine yol açabileceğini gösteriyor. Önemli bir değişiklik olmadığı takdirde Rusya'daki krizin Almanya'nın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'sında yüzde birlik gerilemeye yol açacağı ve Batı yaptırımlarının da etkisiyle kötüye giden Rusya'daki ekonomik durumdan en çok Almanya'nın olumsuz etkileneceği de raporda yer alıyor. Avusturya'nın Ekonomik Araştırma Enstitüsü ‘Wifo' tarafından yapılan araştırmaya göre Rusya krizi orta vadede Avrupa'da 100 milyar Euro'luk katma değer kaybına yol açacak. Almanya'nın kaybı 27 milyar Euro'yu bulacak.

‘Die Welt' gazetesinin de yayınladığı araştırma sonuçlarına göre Rusya'daki ekonomik durgunluğun Avrupa ekonomisine bu kadar zarar vermesi beklenmemekteydi. Wifo uzmanlarından Oliver Fritz gazeteye yaptığı açıklamada sonbaharda hazırlanan en kötü durum senaryosunun çoktan gerçek olduğunu ve bunda Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kadar Rusya'nın yaptırımlara verdiği karşılığın da önemli rol oynadığını belirtti. Uzman bu olumsuzluğun ancak başka ülkelere yapılan ihracatın arttırılmasıyla ortadan kaldırılabileceğini ve öncelikle tarım ürünleri ihracatının arttırılmaya elverişli olduğunu dile getirdi.

Çin'e gün doğdu

AB ülkelerinin Brüksel'deki daimi büyükelçileri hafta ortasında Rusya'ya uygulanan ekonomik müeyyidelerin altı ay daha, 2016 sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmışlardı. Kararın Pazartesi günkü dışişleri bakanları konsey toplantısında resmiyet kazanması bekleniyor. Rusya 2014 yılının ağustos ayında yaptırımlara misilleme olarak Avrupa ülkelerinden süt ve süt ürünleriyle meyve, sebze ve et ithal edilmesini yasaklamıştı, bu yasaktan da en çok İtalya, İspanya ve Hollanda etkilenmişti.

Alman özel sektörünün Doğu Avrupa ile ilişkiler koordinatörü Eckhard Cordes, ‘Die Welt' gazetesine verdiği demeçte iyimser olmadığını, durumun şimdilik idare edilebileceğini ancak karşılıklı yaptırımların bir yıl daha sürmesinin Rusya ile Almanya arasındaki ilişkilere büyük zarar verebileceğini söyledi. Cordes Çin ve diğer yabancı ülkelerin ortaya çıkan ticari boşluğu doldurabilecek ve Rusya ile ticareti kalıcı kılabilecek durumda olduklarını belirtti. Alman özel sektör temsilcisi, “Sürekli, Çin mallarının hiç de Alman mallarından kötü olmadığının söylenmesi Alman şirketleri açısından son derece endişe vericidir”, dedi.