Ekonomik ilişkiler zirvede



Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Almanya'da yeniden bir araya gelirken, ekonomiye ilişkin gelen veriler iki tarafı da memnun edecek gibi görülüyor. 2013 yılında Almanya, Türkiye'ye yaptığı ihracatta daha önce ulaşmadığı bir seviyeyi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'nin Almanya'dan yaptığı ithalat yeni bir rekor seviyesine ulaşarak 24,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun karşısında 2013, Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ihracat açısından da olumlu bir yıl oldu. 2012'de bir önceki yıla göre gerileyen Almanya ihracatı 2013 yılında tekrar çıkış yakaladı ve yaklaşık yüzde 5 artışla 13,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dolayısıyla 2013 ikili ticaret hacmi açısından Almanya'nın ithalatının da etkisiyle yeni bir zirvenin gerçekleştiği yıl oldu.

Almanya doğrudan yatırımı dörde katladı

2013 sadece ticaret açısından değil iki ülke arasındaki doğrudan yatırım ortamı açısından da olumlu rakamlara sahne oldu. Almanya'nın 2013 yılında Türkiye'ye yaptığı doğrudan yatırım hacmi yılın ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4 katına çıktı. Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, 2012 yılının Ocak-Kasım döneminde Almanya Türkiye'ye 408 milyon dolarlık doğrudan yatırım yaparken, 2013 yılında bu rakam 1,7 milyar dolar oldu. Bu artışa paralel olarak 2013 yılında Türkiye'deki şirket satın alma ve birleşme işlemleri açısından da Almanya'nın etkinliğini artırdığı görüldü. Ernst&Young Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2013 Raporu'na göre satın alma ve birleşmelerdeki işlem hacmi bakımından, 2013 yılında bir ilk gerçekleşti ve ilk sırayı gerçekleştirdiği toplam 967 milyon dolar tutarında işlem ile Almanya aldı.

Almanya'ya yatırım arttı

Hacim olarak Alman sermayesinin uzağında olsa da Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı doğrudan yatırım oranlarında da ciddi bir artış yaşandı. Merkez Bankası'nın sunduğu ödeme dengesi istatistikleri, 2013'ün ilk 11 ayında yapılan Almanya'ya yapılan doğrudan yatırımın 154 milyon dolar olarak gerçekleştiğini gösteriyor. Aynı veri setine göre 2012 yılının aynı döneminde bu rakam sadece 54 milyon dolardı. Türkiye'deki girişimcilerin 2013 yılında Almanya'da daha çok yatırım yapmasında, Türkiye'de faaliyet gösteren farklı Alman eyaletlerinin yatırım ajanslarının önemli katkısı bulunuyor.

Sıcak parada Aralık'a kadar artış yaşandı

İkili ekonomik ilişkilerdeki bir başka ilgi çekici alan sermaye piyasalarına yapılan yatırım oldu. 2013 yılında Türkiye'nin iki kredi derecelendirme kuruluşundan da not artışı alması Alman yatırımcıların Türkiye'deki sermaye piyasalarına daha çok gelmesine yol açtı. Kasım 2013 itibariyle Türkiye sermaye piyasalarına Almanya'dan gelen yatırım tutarı 3,2 milyar seviyesine kadar yükseldi. Türkiye sermaye piyasalarındaki Alman yatırımcılar, Ekim ayında ülkedeki en kalabalık yabancı yatırımcı grubunu oluşturuyordu. Fakat 17 Aralık'ta Türkiye'de yaşanan yolsuzluk operasyonlarının etkisiyle yılsonuna doğru Alman yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarındaki portföylerini daralttıkları görüldü.