Ekmeğin kalitesini düşürecek tebliğ

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği’nde değişiklik yaptı.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, ekmeklik buğday ununun sedimantasyon oranı 30’da 26 mililitreye düştü.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, “Bu ekmeğin kalitesinin düşeceği anlamına da gelir” dedi.

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan tebliği değerlendiren Güngör, şunları söyledi:

“Bir ekmeklik buğday unundaki sedimantasyon oranının yüksek olması ekmeğin proteininin iyi durumda olduğunu ve kaliteli olduğunu gösterir. Ülkemizde geçtiğimiz yıl çok miktarda yağış oldu. Bu da ekmeğin şimdikinden daha kalitesiz olacağı anlamına geliyor. 2017 yılında 77 milyon dekar buğday ekim alanımız vardı. 2018’de bu 76 milyon dekara düştü. Ekilmemesinin nedeni ekim maliyetlerinin yüksekliği ve üreticinin para kazanamamasıdır."