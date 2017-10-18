Ekim güneşinde deniz keyfi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, ekim ayında sıcak ve güneşli hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerle doldu.

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu Bodrum\'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Çevre illerden günübirlik tatile gelen yerli turistler ise çevreye aldırış etmeden elbiseleriyle denize girdi, eğlendi, sıcak ve güneşli havanın tadını çıkardı. Kumbahçe ve Gümbet sahilinde ise yabancı turistler saatlerce denizden çıkmadı. Bazı turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Sahillerdeki manzaralar, yazı aratmadı, renkli görüntüler oluştu.

Isparta\'dan kente tatile gelen evli ve iki çocuk annesi Gülümsek Kılıç, \"Marmaris\'ten bu tarafa gezerek geliyorduk. Bugün Bodrum\'da mola verdik. Hava o kadar güzeldi ki kızımla elbiselerimizle denize girdik. Yaklaşık bir saat yüzdük, eğlendik, sıcak havanın tadını çıkardık\" dedi.



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