(ek görüntüyle) BAHÇELİEVLER'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

- BABA EBUBEKİR KALO TAZİYELERİ KABUL ETTİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA- Hasan YILDIRIM - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)

Afrin Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG’li teröristler tarafından açılan ateş sonrası şehit olan 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun acı haberi Bahçelievler’de oturan ailesine ulaştı.

Afrin bölgesinde görev yapan Türk askerlerine PKK/YPG’li teröristler tarafından Tel Rıfat bölgesinden dün yapılan taciz atışları sonucu 24 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo şehit oldu. Askeri yetkililer, babası Abubekir ve annesi Nuray Kalo‘ya şehit haberini verdi. Acı haberin duyulmasının ardından şehidin evi ve oturduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin annesi ve babası, akraba ve dostlarının taziyelerini evinde kabul etti. Şehit evinin karşısında bulunan okulun bahçesine ise Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Şehit üsteğmen Muhammed Ali Kalo’nun evli olduğu ve eşi Yasemin Kalo’nun 7 aylık hamile olduğu öğrenildi. Baba Ebubekir Kalo taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul etti. Taziye için gelen şehidin yakınlarına kavurma ve pilav ikram edildi.

Şehit üsteğmen, yarın öğleyin Ataköy 5’inci Kısım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Türk Bayrakları ile donatılan sokaktan görüntü

-Eve asılan Türk Bayrağı

-Yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

-Taziye çadırının kurulması

-Genel ve detaylar

EK GÖRÜNTÜ

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-Şehidin evinden görüntü

-Baba Ebıbekir Kalo\'nun taziyeleri kabulu

-Genel ve detaylar

