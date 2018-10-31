 (ek görüntü ve bilgiyle) ŞİŞLİ'DE CAMİ YANGINI 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli Esentepe\'de bulunan bir caminin çatısında yangın çıktı.

Şişli Esentepe\'de bulunan Gülez Camii\'nde izolasyon çalışması sırasında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Caminin çatısı alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan yayılan yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının söndürülmesi

-Detaylar



