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(ek bilgiyle) HARAMİDERE'DE DURDURULAN KAMYON

* Polisin arama yaptığı kamyondan herhangi bir suç unsurunun çıkmadığı öğrenildi

26 Ekim 2017 20:28

* Polisin arama yaptığı kamyondan herhangi bir suç unsurunun çıkmadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Haramidere gişelerde ihbar üzerine durdurulan kamyona polis operasyon yaptı. Tekirdağ\'dan İstanbul\'a giren bir kamyonu, Haramidere\'de durduruldu. Polis, kamyonun sürücüsünü gözaltına aldı. Kamyonun çevresi güvenlik çemberine alınarak, vatandaşların
yaklaşmasına izin verilmedi. Olay yerine getirilen narkotik dedektör köpeklerle kamyonda arama yapıldı. Ancak ihbarın yanlış olduğu öğrenildi. Kamyondan herhangi bir suç unsurunun çıkmadığı kaydedildi. Bunun üzerine kamyon sürücüsünün de serbest bırakıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
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-Kamyona  düzenlenen operasyon
-Polisin önlemi
-Detaylar


 

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