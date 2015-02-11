'Ejderha' Dünya'ya döndü



Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu'nuna (ISS) ikmal yapmak üzere fırlatılmış, 12 Ocak'ta istasyona kenetlenmişti. ISS'ten dün akşam ayrılan kapsül, yaklaşık 5,5 saatlik bir uçuşun ardından Kaliforniya açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı.

Dragon, Dünya'ya bin 600 kilogram ağırlığında kargo taşıdı. Bunlar arasında çöp ve kullanılmayan teçhizatın yanı sıra deney numuneleri ve bilgisayarların da bulunduğu belirtildi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay mekiklerinin 2011 yılında emekliye ayrılmasının ardından ISS'e yapılacak ticari ikmal seferleri için Dragon kapsüllerini geliştiren SpaceX şirketi ile anlaşma imzalamıştı.

ISS'e yapılacak toplam 12 kargo seferi için SpaceX'e 1,6 milyar ödenecek.