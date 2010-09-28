-EJDER AKIŞIK VEFAT ETTİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Devlet Tiyatroları sanatçısı A. Ecder Akışık hayatını kaybetti. Bugün yaşama veda eden sanatçı Akışık için yarın saat 09.45'te Ankara Devlet Konservatuvarı, saat 11.00'de de Büyük Tiyatro'da tören düzenlenecek. Akışık'ın cenazesi, törenin ardından Kocatepe Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. -ECDER AKIŞIK'IN ÖZGEÇMİŞİ- Devlet Tiyatroları sanatçısı Ecder Akışık, 23 Nisan 1938'de Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1957 yılında mezun olan Akışık, aynı yıl Devlet Tiyatroları ailesine katıldı. Akışık, 1972-73 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek devre mezunu oldu. 1984-1988 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Akışık, sanatçı, rejisör, idareci olarak hizmet ettiği Devlet Tiyatroları'ndan 2003'te yaş haddinden emekli oldu. Akışık, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Öncü sanatçı ve öğretmen kimliğiyle yaşamı boyunca güzel ve doğru Türkçe kullanımı ile fonetik konusunda birçok kurum ve kuruluşta dersler veren Akışık, radyo, televizyon ve sinemada birçok yapımda görev aldı. Sanatçının görev aldığı oyunlardan bazıları şöyle: ''Dışarıdakiler'', ''Klinik bir Vaka'', ''Köroğlu'', ''Paramparça'', ''İsyancılar'', ''Emekli'', ''Cengizhan'ın Bisikleti'', ''Atçalı Kel Mehmet'', ''Evlere Şenlik'', ''Küçük Şehir'', ''Bağdat Hatun'', ''Şen Kadınlar'', ''Karaların Memetleri'' Akışık'ın yönettiği oyunlardan bazıları ise şöyle: ''Söz Veriyorum'', ''Bir Ümit İçin'', ''Kel Şarkıcı'', ''Gölgeler'', İmparatorun İki Oğlu'', ''Tohum ve Toprak'', ''Bir Sevda Öyküsü'', ''Kanlı Düğün'', ''16 Ocak Gecesi (Kral Öldü)'', ''Son Aylar''