'Egon' Avrupa'da can aldı

Egon fırtınası Avrupa'da kaosa yol açtı. Sert rüzgar ve kar yağışı getiren Egon Almanya'nın geniş kesiminde ulaşımı engelledi. Çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

Almanya'daki eyaletlerin pek çoğunda buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi. Bavyera eyaletinde 3 kişinin kazalarda öldüğü bildirildi. Öte yandan eyalette hatların zarar görmesi elektriklerin kesilmesine yol açtı.

Polis özellikle Hessen ve Aşağı Saksonya eyaletlerinin Egon fırtınasından etkilendiğini bildirdi. İki eyalette aşırı kar yağışı ve fırtınanın trafikte kaosa yol açtığı, onlarca kazanın meydana geldiği ve bazı kamyonların yola devam edemediği belirtildi.

Alman havayolu şirketi Lufthansa sadece Frankfurt Havaalanı'nda bugün 100'den fazla uçuşu iptal etti ve gün içersinde seferlerin aksamaya devam edeceğini duyurdu. Alman tren yolu şirketi Deutsche Bahn'ın önlem amaçlı trenlerin hızını azaltması sonucu seferler gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor.

Avrupa'nın diğer ülkeleri de etkilendi

Egon fırtınası İsviçre'de de Basel kentinde tren seferlerinin iptaline yol açtı. Basel'de Egon nedeniyle kısmen trafiğin durduğu, kazaların meydana geldiği bildirildi.

İngiltere'de de Kuzey Denizi yakınındaki bir bölgede önlem olarak vatandaşlardan evlerini boşaltmaları istendi. Jaywick'te sert rüzgârlar ve yükselen dalgalar bölgedeki pek çok eve zarar verdi.

Fransa'da da Egon’un yol açtığı hasardan dolayı 300 bin hane elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisi en çok Normandie ve Picardie bölgelerinde yaşandı. Şiddeti saatte 130 kilometreden fazlaya ulaşan Egon, ağaçları devirdi, elektrik kablolarını kopardı ve çatılara hasar verdi. Egon'dan Fransa'nın büyük kesiminin etkilendiği bildirildi. Bir kadının da ağacın üstüne devrilmesi sonucu öldüğü belirtildi.

Balkanlar’da ise birçok mülteci soğuğa karşı yeterli koruma olmadan yaşıyor. Yardım örgütlerine göre Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bin 200’den fazla sığınmacı sıfırın altında bir sıcaklıkta geceliyor.

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dpa/afp/DW/DK/BS