Eğitim puanları sıralamasında BAE ve Makao gibi ülkeler Türkiye'yi geçti

PISA ve TIMSS gibi uluslararası kuruluşların gerçekleştirilen sınavların ortalamasına göre oluşturduğu 50 ülkelik listeye Türkiye, 34’üncü sıradan girebildi. Listede Türkiye, BAE ve Makao gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, AKP iktidarı döneminde 14 kere değiştirilen eğitim sistemi, Türkiye’nin eğitim kalitesinin uluslararası itibarını olumsuz etkiledi. Toplam 50 ülkenin uluslararası derecelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen sınavların okuma, matematik ve bilim başlıklarındaki derecelerine göre sıralandığı listede Türkiye, 34’üncü sırada yer aldı. Listenin ilk iki sırasında Çin ve Finlandiya yer aldı.

Ülkelerin Eğitim Puanları 2021 adı altında yayımlanan listenin ilk sırasına bin 731 puan alan Çin yerleşti. İkinci sıradaki Finlandiya’nın puanı bin 631, üçüncü sıradaki Hong Kong’un puanı ise bin 637 oldu. Listenin son sırasındaki Kırgızistan’ın puanı 975 olarak kaydedilirken, Kırgızistan ile birlikte Peru ve Azerbaycan son üç sıraya yerleşti.

Ortalama puanın da altındayız

Türkiye’nin toplam puanı kayıtlara bin 363 olarak geçirildi. Türkiye’nin okuma, matematik ve bilim başlıkları altında topladığı puan ortalaması ise sırasıyla 464, 445 ve 454 olarak gerçekleşti. Listenin alt sıralarına yakın konumlanan Türkiye, 50 ülkenin puanına göre belirlenen ortalama puanın da gerisinde kaldı. Buna göre, 50 ülkenin ortalama puanı bin 415 olarak belirlenirken Türkiye bu puanın tam 52 puan altında skor elde etti.