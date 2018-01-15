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Ekonomi

Eğitim İş'ten maaş bordrosu yakma eylemi

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- EĞİTİM İş Sendikası Manisa Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan yüzde 5

15 Ocak 2018 19:05

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- EĞİTİM İş Sendikası Manisa Şubesi üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan yüzde 5.69\'luk zammı maaş bordrosu yakarak protesto etti.
Manisa\'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda toplanan Eğitim İş Sendikası üyeleri, kamu çalışanlarına yapılan zammı protesto etti. Slogan atan sendika üyeleri, yanlarında getirdikleri maaş bordrolarını yaktı.
Eğitim İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Cem Ok, toplu sözleşmeyle yüzde 4 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.69 zam yapıldığını söyleyerek, \"Bu zam, enflasyonun kamu çalışanlarının ücretlerinde yol açtığı erimeyi karşılayacak düzeyde değildir. Kamu çalışanları, 15 yıldır yüzde 3\'lük, 4\'lük zamlarla tarihin en büyük emek sömürüsüyle karşı karşıya bulunmaktadır. Enflasyon oranında yapılan zamlar, kamu çalışanlarının insanca bir yaşam sürmelerine yetmemektedir. Ülkedeki milyonlarca emekçinin yaşam koşulları her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Hem hükümeti hem de yandaş sendikayı göstermelik toplu sözleşmelerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Kaygı verici hale gelen bu sorunu çözmeye davet ediyoruz\" diye konuştu.
Açıklamanın ardından sendika üyeleri, meydandan ayrıldı.

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