Egeliler 'Ata'sını unutmadı

DOĞAN HABER AJANSI- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 79\'uncu yılında Ege Bölgesi\'nde törenlerle anıldı. Ege\'de Ulu Önder\'e saygı için hayat 2 dakikalığına durdu.

AYDIN

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde Aydın\'da törenle anıldı. Aydın Valiliği önünde yapılan törene, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı. Tören, Atatürk Anıtı\'na Valilik ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardında saat 09.05\'te sirenler çaldı. 2 dakika süren sirenden sonra İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla tören sona erdi.

KUŞADASI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 79\'uncu ölüm yıl dönümünde Kuşadası İlçesi\'nde de anıldı. Atatürk Meydanı\'ndaki anıtın önünde yapılan törene, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Murat Genç, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri, spor kulüplerinin taraftar dernekleri, öğrenciler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Anıta çelenk konulmasından sonra sirenlerin çalınmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Anma törenleri, Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde düzenlenen program ile sona erdi.

BALIKESİR

Balıkesir\'de de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, törenlerle anıldı. İlk tören saat 08.40\'ta Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'nda yapıldı. Anıta sırasıyla Balıkesir Valisi Ensin Yazıcı, Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutanı Albay Cengiz Cömertoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, siyasi partiler, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar çelenk sundu. Saat 09.05\'te ise kentte hayat durdu. Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Anıttaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla son buldu. İkinci tören, Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi\'nde gerçekleştirildi. Atatürk Sağlık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerinin ardından Hürriyet Kartalı Oratoryosu\'nu seslendirdi. Etkinlik sonunda öğrenciler ayakta alkışlandı.

ÇANAKKALE

Çanakkale\'de Ata\'nın ebediyete intikalinin 79\'ncu yıldönümü için düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, siyasi parti temsilcileri, askerler, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören, saat 09.00\'da, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin sunumuyla başladı. Vali Tavlı, Tuğamiral Algül ve Başkan Gökhan, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Saat 09.05\'te ise zaman durdu. Sirenler eşliğinde Atatürk anısına 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Trafikte seyreden sürücüler, araçlarını durdurarak inip, saygı duruşuna geçti. Bando eşliğinde İstiklal Marşı okunarak, Türk bayrağı göndere çekildi. Daha sonra ise yarıya indirildi. Tören sonunda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirme yarışı yaşandı. Yaşlısı, genci Atatürk Anıtı önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Atatürk tişörtü giyen öğrenciler de hatıra fotoğrafı çektirenler arasında yer aldı.

CHP\'DEN ALTERNATİF ÇELENK TÖRENİ

CHP Çanakkale İl Örgütü de Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından alternatif çelenk sunma töreni gerçekleştirdi. Törene, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, CHP İl Başkanı Nejat Önder, CHP Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş ve partililer katıldı. Tören, CHP\'lilerin Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakmalarıyla sona erdi.

DENİZLİ

Denizli Valiliği önünde Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümü için yapılan törene, Vali Hasan Karahan, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı, Garnizon Komutan Vekili Muhabere Albay Osman Gedik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, askeri ve sivil erkân, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Karahan, Albay Gedik ve Başkan Zolan, sırasıyla anıta çelenk sundu. Ardından Atatürk\'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te sirenler çaldı, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sokaklarda, işyerlerinde, hastanelerde de vatandaşlar, Atatürk\'ü andı. Bazı kişiler duygusal anlar yaşayarak Ata için gözyaşı döktü. Valilik önündeki düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

MANİSA

Manisa\'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü için Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Meydandaki törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Törende, Atatürk Anıtı\'na çelenk sunuldu, ardından 2 dakika boyunca siren çaldı. Siren sesini duyan vatandaşlar oldukları yerde saygı duruşunda bulundu, araçlar yolda durdu. Simitçiler, boyacılar, asker selamı verip Atatürk\'ü andı. Törende, anaokulu öğrencileri ellerinde getirdikleri çiçekleri Atatürk Anıtı\'nın önüne bıraktı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törenin ardından Manisa Halk Kütüphanesi\'nde Atatürk resimleri sergisi açıldı. Ardından Manisa Kültür Merkezi Lale Salonu\'nda Atatürk\'ü anma programı düzenlendi.

MUĞLA

Muğla\'da 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında, saat 08.55\'te Cumhuriyet Meydanı\'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı\'na Vali Esengül Civelek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ün çelenk koymasıyla tören başladı. Saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi. Sirenler çalarken, inşaatta çalışan işçiler de ellerindeki işi bırakarak saygı duruşunda bulundu.

BODRUM

Bodrum\'da, Belediye Meydanı\'nda düzenlenen törenle, Ulu Önder Atatürk anıldı. Törene, Kaymakam Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Törende, Bodrumlular ve öğrenciler Atatürk fotoğraflı tişörtlerle yer aldı. Saatler 09.05\'i gösterdiğinde, çalan sirenlerle birlikte, Bodrum Belediye Meydanı\'ndan geçenler ve kentin farklı noktalarında olanlar saygı duruşunda bulundu, kentte hayat durdu. Sanayideki işçiler ellerine Atatürk fotoğrafını alıp, saygı duruşunda bulunurken, bazı kişiler bisikletlerinden inip, bazı kişiler de işe giderken bulundukları yerde, törene geç kalan bir grup vatandaş da Antik Tiyatro önünde saygı duruşundu bulundu.

CEVRİYE NİNE DE TÖRENDE

Geçen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı\'nda, Belediye Meydanı\'ndaki dev Atatürk posteri önüne gelerek Ata\'nın elini öpen 4 çocuk ve 4 torun sahibi 76 yaşındaki Cevriye Kartal da törene katılanlar arasında yer aldı. Bastonla güçlükle ayakta duran Cevriye Nine, \"Atatürk olmasaydı biz yaşayamazdık. O\'nu Anıtkabir\'e koydukları sene, ben küçüktüm. Atatürk\'e dil uzatanın dillerini keserim. Ben pazar günleri gelirim, elini öperim, ziyaret ederim. Ben Ankaralıyım, Anıtkabir\'e çok gittim. Atatürk olmasaydı biz bugün burada olamazdık\" dedi.

Tarlada zeytin toplarken sirenleri duyarak üzerindeki Atatürk tişörtü ve yanında getirdiği Türk bayrağı ile saygı duruşuna geçen 2 çocuk, 5 torun sahibi 78 yaşındaki Fehime Özkan da \"Bugün Ata\'mızı anacağım gündü. O nedenle Atatürk fotoğraflı tişörtümle, zeytin toplamaya gelmiştim. Araba kornalarını duyunca hemen yanımdaki Türk bayrağı ile saygı duruşuna geçtim. Ulu Önder\'in bize emanet ettiği Cumhuriyet\'i korumak ve O\'nun ilkelerinden ayrılmadan yaşamanın rahatlığı ve huzuru içerisindeyiz. 79 yıl önce vefat eden Ata\'mızı yılın bir günü değil, her gün aklımızdan çıkarmamalıyız. Kimse unutmasın ki O olmasaydı biz bugün bu rahat ve huzurlu günleri göremezdik, kıymetini bilelim\" ifadelerini kullandı.

UŞAK

Uşak\'ta, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ebediyete intikalinin 79. yılı nedeniyle, 15 Temmuz Şehitler Meydanı\'nda tören düzenlendi. Törene, Uşak Valisi Salim Demir, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkân ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumunun ardından, Ulu Önder\'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05\'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, Uşak\'ta 2 dakika hayat durdu. Tören, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla sona erdi.



