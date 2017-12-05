Ege'de teknik kıyım 

Onur ATIŞ / İZMİR,(DHA) - PROFESYONEL liglerde mücadele eden Ege takımları bu sezon teknik direktör konusunda yine istikrarı yakalayamadı. Süper Lig, 1\'inci Lig, 2\'nci Lig ve 3\'üncü Lig\'de yer alan 19 takımdan 9\'u daha ilk yarı tamamlanmadan toplam 13 teknik adamla yollarını ayırdı. 2\'nci Lig\'deki Altay, Bucaspor ve Nazilli Belediyespor\'da dün 3 çalıştırıcı birden gün içinde kulüpten gönderildi. Sezona Ahmet Yıldırım\'la başlayan Bucaspor, alınan kötü sonuçların ardından 7\'nci hafta sonunda Mehmet Bulut\'u görev getirdi. Ancak, Bulut\'un da sarı-lacivertlilerde macerası uzun sürmedi. Mehmet Bulut, 15\'inci haftada oynanan Menemen Belediyespor maçının ardından kulüple ilişiğini kesti. Nazilli Belediyespor da şu ana kadar iki teknik direktör eskitti. Yaz döneminde Fatih Akyel\'i dümene getiren Nazilli Belediyespor, genç çalıştırıcıyla yollarını ayırıp 12\'nci hafta başında Mustafa Bahadır\'la sözleşme imzaladı. Ancak Bahadır da Nazilli\'de uzun ömürlü olamadı ve ilk yarının bitimine 2 hafta kala Nazilli\'den ayrıldı. Geçen sezon 3\'üncü Lig\'den 2\'nci Lig\'e yükselen Altay\'da Cüneyt Biçer devri kapandı. Takımı bir üst lige çıkaran genç teknik adamın, 15\'inci haftada Hacettepe deplasmanından alınan beraberliğin ardından görevine son verildi.

2\'nci Lig\'in diğer temsilcileri Karşıyaka ve Fethiyespor\'da da sezon içinde teknik adamlar değişti. Karşıyaka Atilla Güneş ile başladığı sezonda Halim Okta\'ya takımı emanet ederken, Fethiyespor\'da Eser Kardeşler ve Hüsnü Özkara dönemleri sona erdi, Muğla ekibi Levent Eriş\'le anlaştı. Menemen ve Bodrumspor ise çalıştırıcılarıyla vedalaşmadı. 1\'inci Lig\'de ise Denizlispor ve Manisaspor kan değişikliğine gitti. Denizlispor Yusuf Şimşek\'in yerine Reha Erginer\'i, Manisaspor Sait Karafırtınalar\'ın yerine Fatih Tekke\'yi göreve getirdi. Balıkesirspor ve Altınordu ise istikrardan yana tavır koydu, teknik direktörlerini değiştirmedi. 3\'üncü Lig\'de ise Bergama Belediyespor ile Muğlaspor revizyon yaptı. Muğlaspor, Egemen Urhan ve Cihan Bulut\'la vedalaştı, geçen hafta İskender Eroğlu\'yla anlaştı. Bergama Belediyespor da şu an Muğlaspor\'un başında olan İskender Eroğlu\'nun sözleşmesini feshedip Selahattin Dervent\'le el sıkıştı. 3\'üncü Lig\'in diğer ekipleri Aydınspor 1923, Tire 1922, Manisa BŞB, Kızılcabölükspor, Uşakspor ve Turgutluspor teknik ekibini bırakmadı. Süper Lig\'in iki Ege ekibinden Göztepe Tamer Tuna ile, Teleset Mobilya Akhisarspor ise Okan Buruk\'la çalışmayı sürdürüyor.

GİDEN TEKNİK DİREKTÖRLER:

Denizlispor: Yusuf Şimşek

Manisaspor: Sait Karafırtınalar

Karşıyaka: Atilla Güneş

Altay: Cüneyt Biçer

Bucaspor: Ahmet Yıldırım, Mehmet Bulut

Nazilli Belediyespor: Fatih Akyel, Mustafa Bahadır

Fethiyespor: Eser Kardeşler, Hüsnü Özkara

Bergama Belediyespor: İskender Eroğlu

Muğlaspor: Egemen Urhan, Cihan Bulut