Ege'de NATO misyonu tartışması



Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, sığınmacı krizi ile ilgili olarak ülkesinin Ege'de başlatılacak bir NATO misyonuna kendi askeri gücüyle katılabileceği mesajını verdi. Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları toplantısında konuşan von der Leyen, ‘hedefin, insan kaçakçılarının sürdürdüğü alçakça işin daha güçlü bir deniz gözlem gücüyle zorlaştırılması ya da imkansız hale getirilmesi‘ olduğunu kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Ankara'daki temaslarının ardından iki ülke NATO'nun Ege'de insan kaçakçılarına karşı mücadeleye dahil edilmesi görüşünü dile getirmişti. Merkel, bu tür bir NATO misyonunun Avrupa sınır güvenliği dairesi Frontex ve Türk sahil güvenliğinin gözlem çalışmalarına ne şekilde destek olabileceğinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmişti.

NATO'dan ilk tepki

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye tarafından resmen NATO'ya iletilen önerinin İttifak içinde tartışılacağını ve ‘çok ciddi‘ bir şekilde inceleneceğini belirterek, “Ancak kararlar almak için henüz çok erken“ diye konuştu.

Ancak Ankara ve Berlin'in önerisinin NATO için sürpriz olduğu, talep edilen desteğin havadan mı denizden mi olduğu konusunda çarşamba günü itibariyle Brüksel'de hala net bir bilgi bulunmadığı belirtiliyor.

“NATO gücü hazırda“

Almanya Savunma Bakanı von der Leyen, Zeit gazetesine verdiği mülakatta şu an Doğu Akdeniz'de bulunan NATO deniz gücüne işaret etti. Almanya'nın dönüşümlü komutanlık çerçevesinde şu an Doğu Akdeniz'deki NATO deniz gücüne komuta ettiğine dikkat çeken Ursula von der Leyen, bölgede talimli yapıların mevcut olduğunu, AB dış sınırlarının bu bölgede şimdiye kadarkinden çok daha etkili bir şekilde korunabileceğini belirtti.

Alman bakan, NATO gemilerinin varlığının insan kaçakçısı çetelerin işini zorlaştıracak belirleyici bir adım olacağını belirtti.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu II, 1-4 Şubat tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de NATO deniz unsurları arasında koordinasyon ve işbirliğinin iyileştirilmesi amaçlı bir tatbikat düzenlemiş, tatbikata Alman Deniz Kuvvetlerinden ‘Bonn‘ komuta gemisi de katılmıştı.

Berlin'de kafalar karışık

Ancak Merkel'in Ankara'da yaptığı NATO çıkışı Berlin'de de karışıklık yarattı. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, NATO'nun keşif çalışmalarında yardımcı olabileceğini, ancak sığınmacı göçünün yönlendirilmesinde rol alamayacağını belirtti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) meclis grup başkan vekili Rolf Mützenich de sahil korumanın iyileştirilmesi ve insan kaçakçılarının engellenmesi konusunda yardım istenecek ilk adresin NATO olmadığını söyleyerek AB sınır güvenliği dairesi Frontex'e işaret etti.

Yunanistan ise Türkiye ve Almanya'nın NATO önerisine temkinli. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın salı günü Merkel ile yaptığı bir görüşmede NATO'nun olası bir misyonunun sadece Türk karasuları dahilinde gerçekleşmesini istediği bildirildi. Yunanistan ve Türkiye, sonuncusu 1996 yılındaki Kardak krizi olmak üzere karasularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle 40 yıldır birçok kez askeri çatışmanın eşiğine gelmişti. Atina yönetimi, insan kaçakçılarının faaliyet gösterdikleri yerde, yani Türk kıyılarında durdurulmasını istiyor. Yunan hükümeti, Türk karasuları dışına yayılacak bir NATO misyonunun Ege'deki deniz sınırını yeniden tartışmaya açmasından endişeleniyor. Yunanistan Türk ve Yunan sahil güvenlik birimlerinin Ege'de Yunanistan'a ait adalarla Türk kıyısı arasında ortak devriye faaliyetini de kesin dille reddediyor.