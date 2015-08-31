Ege’de dev bir batık şehir bulundu

Ephorate Sualtı Eski Eser (EUA), Cenevre Üniversitesi ve İsviçre Arkeoloji Okulu’ndan arkeologlar, Yunanistan’ın Argolic Körfezi içerisindeki Khilada Koyu’nda, Tunç Çağı’na ait surlar içerisinde bir yerleşim buldu.

Yerleşimde surlara ilişik en az üç tane at nalı şeklinde dev temel bulunuyor, temellerin yerleşimi koruyan kulelerin parçası olduğu düşünülüyor. Günümüzden 4,500 yıl öncesine (M.Ö 2,500) tarihlenen yerleşim, yaklaşık olarak 50 dönüm genişliğinde.

Cenevre Üniversitesi’nden Julien Beck, Yunanistan’da bu döneme ait bu tür savunma yapılarının daha önce hiç bulunmadığını söylüyor ve ekliyor:

“Keşfimizin önemi, kısmen yerleşimin büyüklüğüyle ilgili. Taş bir temel üzerinde bir de tuğla üst yapı olmalı. Su altında bu tür duvarlar bulma şansı son derece düşüktür, yerleşimin tam boyutunu ve neden surlarla çevrili olduğunu henüz bilemiyoruz.”

Atlantis bulundu mu?

Keşif, Helen Kültür, Eğitim ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından açıklandı. Ekip Argolic Körfezi’nin doğu tarafında tarih öncesi insan faaliyetlerinin izlerini arıyordu. Şehrin yüzeyin bir ila üç metre arası altında bulunduğu, içerisinde dikdörtgen, dairesel ve yay olmak üzere farklı şekillerde çok sayıda taş bina ve sokak olduğu düşünülen döşeli yüzey olduğu bildiriliyor. Kalıntılar arasında Tunç Çağı’na özgü çanak çömlek, taş alet ve bıçaklar da bulunuyor.

Cenevre Üniversitesi’nden Julien Beck, daha önce Yunan mitolojisinde belirtilen Lerna yakınlarındaki kasabada bir benzeri bulunmuş olan yerleşimin döneminin tipik özelliklerini barındırdığını düşünüyor. Mitolojiye göre Herkül, Lerna’da su canavarı yeraltı dünyasının bekçisi Hidra ile dövüşür.

Betimlemeler, Eflatun’un iç içe geçmiş yüzükler gibi dairesel karalardan oluşan, Herkül sütunlarının ardındaki kayıp kıta Atlantis tarifini hatırlatıyor. Acaba Eflatun’un yüzyıllardır aranan kayıp şehri kendisine bu kadar yakın olabilir miydi?

İsmi sebebiyle bugüne dek hep Atlantik Okyanusu’na yerleştirilmek istenmiş olan Atlantis araştırmalarındaki yeni yaklaşımlar, kayıp şehrin Truva da olabileceğini düşündürmektedir.

Kaynaklar:

http://sputniknews.com/europe/20150831/1026374858.html

http://www.ibtimes.co.uk/massive-ancient-greek-city-discovered-submerged-aegean-sea-photos-1517615

