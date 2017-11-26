Ege'de de 'Tazelenme Üniversitesi' açıldı

İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi, \'Tazelenme Üniversitesi\' projesini uygulamaya geçirdi. 60 yaş ve üstü bireylerin eğitim gördüğü üniversitede bilişsel ve motor aktiviteleri destekleyici ve sağlıklı yaşlanmak için gerekenler teorik ve pratik olarak veriliyor. Ayrıca felsefe dersinde mutluluk, etik gibi kavramlar tartışılarak günlük hayattaki izdüşümleri irdeleniyor. Seçmeli olan ve çok ilgi gören derslerden biri İileri yaşta günlük yaşamın zevkleri\' temalı psikodrama çalışması. Yoga, aikido çalışmaları da yoğun talep gören diğer seçmeli dersler arasında yer alıyor.

Ege Üniversitesi\'ndeki öğretim üyelerinin gönüllülük esasıyla eğitim verdiği TAÜ\'nün ilk döneminde haftanın iki günü zorunlu dersler bulunuyor ve örgü öremeyen erkekler bir üst sınıfa geçemiyorlar. 4 yıl sürecek eğitim programında şu an 120 öğrenci 1\'inci sınıfta derslere devam ediyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından koordine edilen TAÜ\'yü ziyaret eden Rektör Prof.Dr. Necdet Budak, kursiyerler ile sohbet ederek eğitim çalışmaları konusunda bilgi aldı. Ege Üniversitesi\'nde Tazelenme Üniversitesi\'nin hayata geçirilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Rektör Prof.Dr. Budak, şunları söyledi:

\"Farklı bilim dallarından öğretim üyelerimiz bir araya gelerek gönüllük esasıyla Tazelenme Üniversitesi\'ni İzmir\'de hayata geçirdi. Yaşlılık sırasında karşılaşılan sorunların üzerinden nasıl gelecekleri noktasında büyüklerimize yardımcı olmayı amaç edinen bir oluşum. Üniversitemizde böyle bir yapının oluşmasından dolayı son derece mutluyuz. Ege Üniversitesi Rektörü olarak bu oluşumda yer alan öğretim üyelerimizle gurur duyuyorum. Bu oluşumu daha da geliştirerek bir sürekli eğitim merkezine dönüştürebiliriz. Ama bence buradaki esas mesele yaşlılarımızın öğretim üyelerimiz ile ve kendi aralarında bir paylaşım içerisine girmeleri ve yalnızlık duygusundan uzaklaşmaları.\"

Tazelenme Üniversitesi fikrinin ilk defa Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji (Yaşlanma bilimi) Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. İsmail Tufan tarafından hayata geçirildiğini hatırlatan İzmir Kampusu Birim Yöneticisi Prof.Dr. Fehmi Akçiçek TAÜ\'yü pek çok öğretmen ve farklı meslek gruplarından yetenekli insanın yardımları, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların destekleri ile hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

\"Buradaki amacımız; öğrenmenin sürekliliği inancıyla iyi şeyler yeni fikirler ve yeni uygulamaları topluma kazandırmak. Ayrıca buradaki katılımcılarımızın akılları ve tecrübelerini birleştirerek toplumumuza katkı sağlayabilecekleri inancını taşıyoruz.\"

Ders içeriği konusunda bilgi veren Program Koordinatörü Doç.Dr. Sevnaz Şahin ise \"Üniversitemizde ileri yaştaki bireylerde bilişsel ve motor aktiviteleri destekleyici ve sağlıklı yaşlanmak için gerekenler teorik ve pratik olarak veriliyor. Ayrıca felsefe dersinde mutluluk, etik gibi kavramlar tartışılarak günlük hayattaki izdüşümleri irdeleniyor. Seçmeli olan ve çok ilgi gören derslerden bir tanesi \'ileri yaşta günlük yaşamın zevkleri\' temalı psiko-drama çalışması. Ayrıca yoga, aikido çalışmaları da yoğun talep gören diğer seçmeli dersler\" dedi.



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