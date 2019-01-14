İZMİR, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 20\'nci kez düzenlenen Mercedes-Benz U16 Ege Kupası başladı.

Geleneksel organizasyonda A Grubu\'nda yer alan U16 Milli A Takımı, ilk maçında Moldova\'yı 4-0 yendi. Altınordu\'nun Torbalı\'daki Metin Oktay Yerleşkesi\'nde oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 18 ve 29\'uncu dakikalarda Fehmi Koç, 37\'nci dakikada Ravil Tagir ve 53\'üncü dakikada Selman Faruk Dibek attı. B Grubu\'nda mücadele eden B Takımı ise aynı tesiste oynadığı ilk maçında İspanya\'ya 1-0 mağlup oldu. Daha önce birçok yıldız futbolcunun boy gösterdiği turnuvada yarın saat 12.00\'de Türkiye A - Arnavutluk, saat 15.00\'te ise Rusya-Türkiye B maçları oynanacak.

