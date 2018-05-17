'Efsane Savcı'ya şiirli veda

ADANA, (DHA)- ADANA Adliyesi’nde görev yaptığı 8 yıl boyunca yaklaşık 500 gün nöbet tutan ve 2 bine yakın otopsiye katılan, çalışma azmiyle meslektaşları arasında ‘Efsane Savcı’ olarak adlandırılan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çömük, yaş haddinden emekliye ayrıldı. Veda yemeğinde, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Çömük için yazdığı şiiri okudu.

3 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çömük, 1982 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanındaki adliyelerde görev yaptı. Adana Adliyesi’ne 2010’da atanan Savcı Çömük, 8 yıl boyunca hem kendi nöbetini hem de hasta olan, mazereti bulunan, izinde olan birçok meslektaşının nöbetini tuttu. Yılda ortalama 12 nöbet tutan Cumhuriyet savcılarının bulunduğu Adana Adliyesi\'nde Çömük, bu süre içinde yaklaşık 500 nöbet tutarken, 2 bine yakın da otopsi yaptı. Bu sayıyla Türkiye’nin en çok nöbet tutan ve otopsi yapan savcısı olduğu belirtilen Mehmet Çömük, yaş haddinden emekliye ayrıldı.

‘EFSANE SAVCI’ OLARAK ANILIYORDU

Adliyede ‘Efsane Savcı’ olarak anılan Mehmet Çömük’ün emekliye ayrılması nedeniyle Adana Göltepe Eğitim Tesisleri’nde veda yemeği düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile çok sayıda yargı mensubunun katıldığı veda yemeğinde konuşan Çömük, görev yaptığı süre boyunca adalet sistemine güveni artırmaya çalıştığını söyledi. Adana Adliyesi’nden ve mesleğinden çok mutlu ayrıldığını kaydeden Çömük, “Adaletli olarak mesleğimi yüceltmenin ve bayrağı ülkemin gençlerinin eline bırakmanın haklı gururunu yaşıyorum. Çalışmayı çok seviyorum ancak zorunlu olarak emekliye ayrılıyorum. Bana gösterilen ilgiden dolayı herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞSAVCI’DAN VEDA EDEN SAVCIYA ŞİİR

Veda yemeğinde konuşan Başsavcı Ali Yeldan da, Mehmet Çömük’le birlikte çalışmaktan onur duyduğunu belirterek, “Mesleğimizin yüz akı Mehmet Çömük savcımızla ne kadar iftihar etsek azdır. Ben kendisine adliyemiz adına, emekleri adına, Adli Tıp Kurumu kapısındaki evladını, annesini, babasını yitiren insanlarımıza göstermiş olduğu şefkat adına teşekkür ediyorum. Onun emekliye ayrılması bizim için yargı camiası için büyük kayıp. Emeklilik hayatında eşiyle, çocuklarıyla, torunlarıyla mutluluk, sağlık ve huzur diliyorum” ifadelerini kullandı.

GİDERKEN SAVCI ÇÖMÜK ŞİİRİ

Başsavcı Yeldan, veda yemeğinde savcının emekliye ayrılması nedeniyle yazdığı ‘Giderken Savcı Çömük’ başlıklı, “Adli Tıp’ın kapısında/Toplantının sol başında/Her zaman 18 yaşında/ Bulunur Savcı Çömük” dizelerinin de bulunduğu şiirini okudu.

Konuşmaların sonunda, Savcı Mehmet Çömük’e aralarında ceza infaz kurumlarında hükümlülerin de yaptığı ürünlerin bulunduğu çeşitli anı hediyeleri verildi. Duygu dolu anların yaşandığı veda yemeğinde, meslektaşları da Savcı Çömük’le ilgili anılarını anlattı. ‘Efsane Savcı’ Adana Adliyesi’ndeki çalışma arkadaşlarıyla tek tek vedalaşıp görevinden ayrıldı.



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