Alman Birinci Futbol Ligi Bundesliga'nın en önemli kulüplerinden geçen sezonun Almanya ve Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Bayern Münih'in Başkanı Uli Hoeness'e mahkeme yolu göründü. İsviçre bankalarına yatırdığı milyonlarca euroyu beyan etmeyen Hoeness, isminin gizli kalmasını sağlayacak olan Almanya ile İsviçre arasındaki anlaşmaya güvenerek kendini ihbar etmişti. Eyaletler Meclisi'nde reddedilen yasa uygulamaya girseydi diğer vergi kaçakçıları gibi Hoeness de para cezası ödeyerek parasını aklayacak, ancak adı açıklanmayacaktı. Ancak, yasa meclise takılınca, Hoeness'in hesabı tutmadı.

Deutsche Qelle Münih Başsavcılığı, Hoeness hakkında vergi kaçakçılığı suçu hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildirerek dava açtığını duyurdu. Münih Eyalet Mahkemesi, davanın kabul edilip edilmeyeceğine eylül ayı sonuna kadar karar verecek. Ancak davanın açılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Uzun yıllar Bayern Münih'in menajerliğini yapan Uli Hoeness, 3 yıl önce Alman futbolunun efsane isimlerinden Franz Beckenbauer'in yerine kulüp başkanlığına seçilmişti. Uli Hoeness, yalnızca futbol dünyasındaki faaliyetleriyle değil başarılı bir iş adamı olarak da tanınıyor.