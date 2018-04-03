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Spor

Efsane, 10. kez dalya dedi!

Iker Casillas 1000. maçına çıktı

03 Nisan 2018 17:31

Dünya futbolunun sembol kalecilerinden Iker Casillas, Porto'nun ligde Belenenses'e 2-0 yenildiği müsabakada 1000. kez sahaya çıktı.

Porto Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 12 Eylül 1999'da ilk kez Real Madrid formasıyla Athletic Bilbao'ya karşı oynayan İspanyol kalecinin, Porto ile 1000. kez Belenenses maçında forma giydiği bildirildi.

Kariyerinde sadece Real Madrid ve Porto formaları giyen 36 yaşındaki kaleci, İspanya Milli Takımı ile bir Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası zaferi yaşadı.

Öte yandan, Portekiz Premier Lig'in 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Porto, deplasmanda Belenenses'e 2-0 mağlup oldu.

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