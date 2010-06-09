Efes'li Ermal, artık Galatasaray'da

T24 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown, geçen sezon Efes Pilsen'de forma giyen Ermal Kurtoğlu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.





Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Cafe Crown, basketbolcu Ermal Kurtoğlu ile 2 yıllığına kesin anlaşmaya varmıştır. Basketbolcumuz Ermal Kurtoğlu'na Galatasaray Cafe Crown forması altında üstün başarılar dileriz'' denildi.





Ermal Kurtoğlu, 2008-2009 sezonunda doping yaptığı için 1 yıl sahalardan men cezası almıştı.





Dopingli maddenin bulunduğu ilacı Kurtoğlu, saç dökülmesinin engellemek için kullandığını ancak bu ilaçta doping bulunduğunu bilmediğini açıklamıştı.

