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Spor

Efes'li Ermal, artık Galatasaray'da

Galatasaray Cafe Crown, geçen sezon Efes Pilsen'de forma giyen Ermal Kurtoğlu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

09 Haziran 2010 03:00

T24 - Beko Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray Cafe Crown, geçen sezon Efes Pilsen'de forma giyen Ermal Kurtoğlu ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ''Galatasaray Cafe Crown, basketbolcu Ermal Kurtoğlu ile 2 yıllığına kesin anlaşmaya varmıştır. Basketbolcumuz Ermal Kurtoğlu'na Galatasaray Cafe Crown forması altında üstün başarılar dileriz'' denildi.


Ermal Kurtoğlu, 2008-2009 sezonunda doping yaptığı için 1 yıl sahalardan men cezası almıştı.


Dopingli maddenin bulunduğu ilacı Kurtoğlu, saç dökülmesinin engellemek için kullandığını ancak bu ilaçta doping bulunduğunu bilmediğini açıklamıştı.

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