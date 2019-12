Efes'e Panionios şoku

Efes Pilsen, Euroleague D Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunanistan'ın Panionios On Telecoms takımına Abdi İpekçi Spor Salonu'nunda 78-69 mağlup oldu.





Basketbolda ULEB Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 3. maçında Efes Pilsen, Yunanistan'ın Panionios On Telecoms takımına İstanbul'da 78-69 yenilerek ilk yenilgisini aldı.



Efes Pilsen, karşılıklı basketlerle başlayan maçta Vujaniç ve Cenk ile sayılar üretirken, konuk ekip, Baxter ve Nikoliç ile sayılar buldu.



5. dakikaya 7-7 berabere girildi. Lacivert-beyazlılar, pota altından Cenk'in sayılarıyla aynı dakikada 9-7 öne geçti.



Efes Pilsen, Kerem ve Shumpert ile pota altından etkili oldu, ancak ilk periyodu konuk ekip 15-13 önde kapadı.



2. periyotta Kerem ve Vujaniç'in sayılarıyla 12. dakikada 17-17 eşitliği sağlayan Efes Pilsen, Thornton ve Ender'in dış atışlardan bulduğu sayılarla 16. dakikada 25-22 öne geçti.



Dengede geçen ilk yarıda konuk takım, Kendall ve Miles ile hücumlarda etkili olurken, Efes Pilsen rakibine Shumpert ve Thornton ile karşılık verdi. Son dakikasına 33-33 berabere girilen ilk yarıyı konuk ekip 36-35 önde tamamladı.



İkinci yarıya iyi başlayan Panionios On Telecoms, Baxter, Kalampokis ve Georgallis ile 7 dakika içinde 17-0'lık seri yakaladı ve 52-35 üstünlük sağladı.



Kalan bölümde de üstünlüğünü koruyan konuk ekip, son periyoda 59-44 önde girdi.



Efes Pilsen son periyoda iyi başladı. Kerem, Thornton ve Smith ile topa altından etkili olan ve 6 dakikada 14-3'lük bir seri yakalayan evsahibi ekip, 36. dakikada farkı 4 sayıya (62-58) indirdi.



Efes Pilsen, Kerem ve Shumpert'in ürettiği sayılarla son 2 dakikaya 2 sayı (67-65) geride girdi.



Miles'in serbest atışlardan bulduğu sayılarla skoru 69-65 yapan konuk ekip karşısında Efes Pilsen, Vujaniç'in basketiyle son 45 saniyeye girerken farkı yeniden 2 sayıya (69-67) indirdi.



Kalan bölümde taktik faulleri de iyi değerlendiren Panionios On Telecoms, maçı 78-69 kazandı.



EFES PİLSEN: 69 - PANIONIOS ON TELECOMS: 78

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Moshe Bitton (İsrail) xxx, Sinisa Herceg (Hırvatistan) xxx, Olegs Latisevs (Letonya) xxx

Efes Pilsen: Vujanic xxx 11, Thornton xxx 10, Cenk xx 5, Kerem xxx 13, Kaya x, Smith xxx 9, Kakiouzis xx 4, Shumpert xxx 10, Ender xx 6, Jones x 1, Sinan x

Panionios On Telecoms: Georgallis xxx 9, Miles xxx 15, Kalampokis xxx 17, Baxter xxxx 18, Nikolic xxx 9, Xanthopoulos x, Dreliozis x, Marinos xx 4, Kendall xx 6

1. Periyot: 13-15

Devre: 36-35 (Panionias on Telecoms lehine)

3. Periyot: 44-59