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Spor

Efes - Panionios 5. kez

Efes Pilsen ile Yunanistan'ın Panionios On Telecoms takımları, ULEB Avrupa Ligi'nde ybugün Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.

04 Kasım 2008 02:00

 
Efes Pilsen ile Yunanistan'ın Panionios On Telecoms takımları, ULEB Avrupa Ligi'nde bugün yapacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 4 maçı da Efes Pilsen kazandı.

Lacivert-beyazlılar, geçmişte Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda karşılaştığı Yunan temsilcisini 1990 ve 1995 yıllarındaki eşleşmelerde 4 maçta da mağlup etmeyi başardı.

Yarınki karşılaşmayla birlikte her iki ekip Avrupa kupalarında 13 yıl sonra karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geçmişte yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Maç Sonuç

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17.01.1990 Atina Panionios - Efes Pilsen 93-95

02.07.1990 İstanbul Efes Pilsen - Panionios 94-84

29.11.1995 İstanbul Efes Pilsen - Panionios 68-66

19.12.1995 Atina Panionios - Efes Pilsen 68-75


YUNAN TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Efes Pilsen'in, Avrupa kupalarında Yunan takımlarına karşı galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.

Lacivert-beyazlılar, bugüne dek Yunan ekipleriyle yaptığı toplam 44 maçın 23'ünü kazandı, 21 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı.

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