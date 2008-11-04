Efes - Panionios 5. kez



Efes Pilsen ile Yunanistan'ın Panionios On Telecoms takımları, ULEB Avrupa Ligi'nde bugün yapacakları maçla birlikte Avrupa kupalarında 5. kez karşılaşacak.



İki takım arasında geride kalan 4 maçı da Efes Pilsen kazandı.



Lacivert-beyazlılar, geçmişte Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nda karşılaştığı Yunan temsilcisini 1990 ve 1995 yıllarındaki eşleşmelerde 4 maçta da mağlup etmeyi başardı.



Yarınki karşılaşmayla birlikte her iki ekip Avrupa kupalarında 13 yıl sonra karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geçmişte yapılan maçların sonuçları şöyle:



Tarih Yer Maç Sonuç



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17.01.1990 Atina Panionios - Efes Pilsen 93-95



02.07.1990 İstanbul Efes Pilsen - Panionios 94-84



29.11.1995 İstanbul Efes Pilsen - Panionios 68-66



19.12.1995 Atina Panionios - Efes Pilsen 68-75





YUNAN TAKIMLARIYLA MAÇLARI



Efes Pilsen'in, Avrupa kupalarında Yunan takımlarına karşı galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor.



Lacivert-beyazlılar, bugüne dek Yunan ekipleriyle yaptığı toplam 44 maçın 23'ünü kazandı, 21 maçta ise salondan yenilgiyle ayrıldı.



