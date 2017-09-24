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Spor

Efeler Ligi'nde ilk hafta tamamlandı

İSTANBUL, (DHA) - 2017-2018 Sezonu Erkekler Voleybol Efeler Ligi'nde birinci hafta bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi

24 Eylül 2017 23:06

İSTANBUL, (DHA) - 2017-2018 Sezonu Erkekler Voleybol Efeler Ligi\'nde birinci hafta bugün oynanan beş karşılaşmayla sona erdi.
Efeler Ligi\'nde birinci haftanın sonuçları şu şekilde:
Halkbank - İnegöl Bld: 3-0 / 28-26, 25-21, 25-23
Jeopark Kula Bld. - Ziraat Bankası: 1-3 / 20-25, 22-25, 25-17, 17-25
Arkas Spor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-0 / 25-17, 26-24, 25-13
TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul - Maliye Piyango: 0-3 / 11-25, 20-25, 15-25
Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0 /  25-17, 25-11, 25-11
İstanbul BBSK - Afyon Bld. Yüntaş: 3-1 / 21-25, 26-24 , 25-19, 25-18

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