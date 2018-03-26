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Spor

Efeler Ligi'nde Halkbank finalde

Halkbank'ın finaldeki rakibi ise Arkas Spor oldu İSTANBUL,(DHA) Salon: TVF Başkent Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhe

26 Mart 2018 00:13

Halkbank\'ın finaldeki rakibi ise Arkas Spor oldu

İSTANBUL,(DHA)

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Koray Yılmazgil
Halkbank: Mustafa Ramazanoğlu, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Hernandez, Petric, Hakkı Çapkınoğlu (Hasan Yeşilbudak, Chernokozhev, Alperay Demirciler, Lucas Loh)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Murat Yenipazar, Baturalp Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Tuia, İbrahim Emet (Nuri Şahin, Caner Pekşen, Kadir Cin, Görkem Sertel, Erdem Sonat)
Setler: 20-25, 25-20, 25-23, 25-19
Süre: 112 dakika (28, 25, 33, 26)

Efeler Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında, İstanbul BBSK\'yı 20-25, 25-20, 25-23 ve 25-19\'lik setlerle 3-1 mağlup eden ev sahibi Halkbank kazandı. Bu sonucun ardından rakibi karşısında seride 2-0 üstünlük sağlayan Halkbank, Efeler Ligi\'nde Play-off Final Etabı\'na yükseldi.
Halkbank\'ın; Efeler Ligi Play-off Final Etabı\'ndaki rakibi ise; Galatasaray HDI Sigorta\'yı elemeyi başaran Arkas Spor oldu.
Günün Play-off 5/8.lik (Klasman) Etabı ikinci maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde: 
Ziraat Bankası - Afyon Bld. Yüntaş: 3 - 0
Fenerbahçe - Maliye Piyango: 0 - 3
 

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