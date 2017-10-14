Efeler Ligi'nde 5. hafta tek maçla başladı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde beşinci hafta karşılaşmaları, bugün TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan Arkas Spor - Afyon Bld. Yüntaş müsabakasıyla başladı.

Mücadeleyi 26-28, 25-16, 25-22 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 kazanan taraf ev sahibi Arkas Spor oldu.

Efeler Liginde beşinci hafta müsabakaları, yarın oynanacak beş karşılaşmayla sona erecek.

13.30 Maliye Piyango - Ziraat Bankası

15.00 Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Bld.

16.00 Fenerbahçe - Halkbank

16.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Beşiktaş

17.00 Jeopark Kula Bld. - İstanbul BBSK

İSTANBUL / DHA