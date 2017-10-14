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Spor

Efeler Ligi'nde 5. hafta tek maçla başladı

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları, bugün TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan Arkas Spor - Afyon Bld

14 Ekim 2017 22:51

2017 - 2018 Voleybol Sezonu Efeler Ligi\'nde beşinci hafta karşılaşmaları, bugün TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi\'nde oynanan Arkas Spor - Afyon Bld. Yüntaş müsabakasıyla başladı.
Mücadeleyi 26-28, 25-16, 25-22 ve 25-20\'lik setlerle 3-1 kazanan taraf ev sahibi Arkas Spor oldu.
Efeler Liginde beşinci hafta müsabakaları, yarın oynanacak beş karşılaşmayla sona erecek.
13.30    Maliye Piyango - Ziraat Bankası
15.00    Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Bld.
16.00    Fenerbahçe - Halkbank
16.00    TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Beşiktaş
17.00    Jeopark Kula Bld. - İstanbul BBSK

İSTANBUL / DHA

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