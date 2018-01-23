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Spor

Efeler Ligi'nde 15'nci hafta başladı

İSTANBUL,(DHA) Efeler Ligi'nde 15'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 maçla başladı

23 Ocak 2018 22:48

İSTANBUL,(DHA)

Efeler Ligi\'nde 15\'nci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 4 maçla başladı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Jeopark Kula  - Beşiktaş: 3-0  25-17, 25-20, 25-21
TKD Kuzey Enj. Gümüşhane Torul Gençlik - Afyon Bld. Yüntaş: 0-3     13-25, 19-25, 13-25
Halkbank - İstanbul BBSK: 3-0  25-15, 25-20, 25-19
Fenerbahçe - Maliye Piyango: 3-0  25-23, 26-24, 25-21

15\'nci hafta karşılaşmaları, yarın oynanacak Galatasaray HDI Sigorta - Ziraat Bankası ve Arkas Spor - İnegöl Bld. müsabakalarıyla tamamlanacak.
 

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