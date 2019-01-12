T24 LogoT24 Logo
Spor

Efeler Ligi'nde 13'üncü hafta başladı

Galatasaray - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2 İSTANBUL (DHA) SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk Görmen GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L),

12 Ocak 2019 00:43

Galatasaray - Jeopark Kula Belediyesi: 3-2

İSTANBUL (DHA)

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Mehmet Topal, Selçuk Görmen
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Muzaffer Yönet, Melih Sıratça, Oliver Venno, Justin Duff, Onurcan Çakır (L), Yasin Aydın, Can Ayvazoğlu (L), Özgür Türkmen, Emin Gök, Roland Gergye, Ufuk Minici, Doğukan Ulu
JEOPARK KULA BELEDİYESİ: Boran Gökçınar, Harun Salif, Çağlar Rahmi Aksoy, Bünyamin Aslan, Vladamir Jekic, Ertuğrul Metin, Selim Yıldırım
SETLER: 25-20, 25-18, 24-26, 23-25, 15-9
SÜRE: 120 dakika (24, 22, 28, 32, 14)

Voleybol Efeler Ligi\'nde 13\'üncü haftanın açılış maçında Galatasaray evinde Jeopark Kula Belediyesi\'ni uzatma setinde 3-2 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GalatasarayJeopark Kula BelediyesiDHA SALON Burhan Felek HAKEMLER Mehmet Topal Selçuk Görmen GALATASARAY Selçuk Keskin Muzaffer Yönet Melih Sıratça Oliver Venno Justin Duff OnurcanYasin Aydın Can AyvazoğluTürkmen Emin Gök Roland Gergye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24