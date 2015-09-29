Edward Snowden Twitter'da hesap açtı, 3 saatte 400 bin takipçiye ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın gizli belgelerini ifşa eden eski NSA çalışanı Edward Snowden Twitter’a katıldı. Snowden’ın onaylı hesap olduğuna dair mavi ‘tik’in yer aldığı hesabından paylaştığı ilk mesaj “Şimdi beni duyabiliyor musunuz?” oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre Twitter hesabı açan Edward Snowden'ın ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu. @Snowden hesabı yalnızca üç saat içinde 398 bin takipçiye ulaştı. Snowden profiline şu mesajı koydu:

"Önceden hükümet için çalışıyordum. Şimdi kamu için çalışıyorum. @FreedomofPress'te Müdür".

"Mars sınırında pasapaportları kontrol ettiklerini düşünüyor musunuz? "

Eski istihbaratçının ilk takip ettiği ettiği hesap ise NSA'inki oldu. İkinci mesajında ise Snowden ABD'ki astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yanıt verdi:

"Şimdi Mars'ta suyumuz var! Sınırda pasapaportları kontrol ettiklerini düşünüyor musunuz? Bir arkadaş için soruyorum".

Amerikan Gizli Servisinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki dinleme ve izleme faaliyetlerini deşifre ettiği için hakkında ABD’de tutuklama kararı bulunan Snowden Rusya’ya iltica etmişti. Rusya, Snowden’a 3 yıllık oturma izni vermişti.

Obama: Bay Snowden’ın vatansever olduğunu düşünmüyorum

Zete’de yer alan habere göre, Snowden’ın yayınladığı belgeler, Almanya ile ABD’nin arasının ilişkilerin kısmen bozulmasına yol açmıştı.

Snowden’ın ABD hükümetinin hukuk dışı faaliyetlerini ifşa etmesi kimilerince vatanseverlik olarak tanımlanmış, ABD Başkanı Barack Obama ise, “Bay Snowden’ın vatansever olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Snowden, Transparency International’ın (Dünya Şeffaflık Örgütü) da aralarında bulunduğu birçok kuruluştan ödül almış, Nobel’e de aday gösterilmişti.