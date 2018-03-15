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Edremit'te yağmur sevindirdi, dolu endişelendirdi

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 2 gündür aralıkla süren yağış, çiftçiyi sevindirdi

15 Mart 2018 18:27

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Edremit ilçesinde 2 gündür aralıkla süren yağış, çiftçiyi sevindirdi. Bugün sabah saatlerinde 15 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı ise endişelendirdi.
Edremit’te bugün sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika boyunca nohut büyüklüğünde dolu yağışı yaşandı. Bölgede iki günden bu yana aralıklarla süren yağmurun etkili olduğunu ve çiftçiyi sevindirdiğini söyleyen Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, “Yağmur çiftçiyi sevindirdi, ancak ardından başlayan dolu ise endişelendirdi. Dolu küçük taneli yağdığı için tarım alanlarına pek bir zararı olmaz. Ancak şiddetli geçiş noktalarında etkisi mutlaka olmuştur. Yalancı baharla birlikte çiçek açan veya çiçek bağlama aşamasında olan meyve ağaçları leblebi büyüklüğüdeki doludan olumsuz etkilenmiştir mutlaka. Ancak daha çok yeni olduğu için nerelerde tam zararı olup olmadığını hemen bilemeyiz. Çiftçilerimiz gün içerisinde bize dolu ile ilgili detaylı bilgiler aktaracaktır. Ondan sonra dolunun net etkisi ortaya çıkacaktır” dedi.

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