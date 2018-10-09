T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edremit'te ilaçlama uçağı düştü; pilot kurtuldu

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü

09 Ekim 2018 13:55

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, zeytinlik araziyi ilaçlayan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle düştü. Pilot, kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay, Edremit\'in Dereli Mahallesi Kozyaatağı mevkiinde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Zeytin için ilaçlama yapan tek kişilik uçak, motor arızası nedeniyle önce elektrik tellerine çarptı, ardından zeytinlik araziye düştü.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevkedildi. Uçağın pilotu Rıfat Kamil Koçman, kazada yaralanmazken, 112 ekiplerinin ilk kontrolünün ardından hastaneye götürüldü. Koçman\'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Devrim DERİNBALIKESİR DHA BALIKESİR EdremitPilotOlay Edremit Dereli Mahallesi KozyaatağıOlayUçağınRıfat Kamil KoçmanKoçman
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24