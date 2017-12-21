Edirne'de polis memuru intihar etti

UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA)-EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde görevli polis memuru Hakan B. evinde tabancasıyla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki bir evde meydana geldi. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Hakan B., evde kimsenin bulunmadığı sırada girdiği bunalım sonucu tabancasıyla başına el ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan B.\'nin cenazesi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.



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