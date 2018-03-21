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Edirne'de nevruz coşkusu

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de nevruz kutlamaları, Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Yüksel Yeşil İlkokulu'ndaki etkinliklerle kutlandı

21 Mart 2018 18:51

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de nevruz kutlamaları, Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Yüksel Yeşil İlkokulu\'ndaki etkinliklerle kutlandı. İlkokul öğrencileri, başlarına baharın müjdesi kartondan yapılmış rengarenk çiçekler takıp, temsili ateşin üzerinden atladı.
Trakya Üniversitesi\'ndeki nevruz kutlamaları Bolca Ana Yemekhanesi önünde yakılan ateş ve beraberinde demir dövme, yumurta tokuşturma ve halk oyunları gibi etkinliklerle kutlandı. Etkinliklere TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamalarda konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, nevruzun yeniden doğuşu simgelediğini dile getirerek, \"Türk Milleti çok büyük bir milletir ve çok büyük uygarlıklar kurmuştur. Dünya hakimiyetine defalarca soyunmuş ve bunu defalarca göstermiştir. En son ve zor günlerde, \'bitti\' denildiği anda bile küllerinden doğmayı bilmiş bir millettir. Ergenekon\'dan çıkmıştır, pek çok uygarlığa imza atmıştır. Bitti denilen o kötü kış günlerinin ardından nasıl dallara su yürür, çiçek açar, sürgün verir, Türk milleti de böyle sürgünler vermiş, çiçekler açmıştır, baharlar oluşturmuştur. Bizim de bu büyük uygarlığımızın bu döngüsünde yaklaşık 200 yıldır belki biraz hüzünlü, belki zor günler geçirdik. Cumhuriyet ile beraber bu geri gidişe son verdik. Artık şimdi ayağa kalkmış, tekrar kendini bulmuş Türk Milleti olarak tarih sahnesinde yeniden yerimizi alıyoruz. Baharın tekrar gelmesini kutladığımız bugünde büyük milletimizin büyük zaferlerini tekrar kutlayacağımız günler diliyorum. Hepinizin nevruzunu kutluyorum\" dedi.
MİNİKLER RENGARENK
Edirne Yüksel Yeşil İlkokulu\'ndaki nevruz kutlamalarında öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Minik övğrenciler başlarına baharın gelişini simgeleyen kartondan yapılmış rengarenk çiçekler taktı, şiirler okundu. Öğrenciler yumurta taşıma, iki öğrenci arasında elma taşıma yarışmaları yaparken, kartondan yapılan ve kırmızıya boyanan temsili ateşin üzerinden atladı.

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