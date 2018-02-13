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Edirne'de kaçakların botu alabora oldu (3)

İKİNCİ ÇOCUK CESEDİ BULUNDU Edirne'den Yunanistan'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu kaybolan kaçaklardan 10 yaşlarındaki çocuğun cesedinin bulunmasının ardından AFAD ekipleri arama çalışmalarını aynı bölgede yoğunlaştırdı

13 Şubat 2018 19:24

İKİNCİ ÇOCUK CESEDİ BULUNDU
Edirne\'den Yunanistan\'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu kaybolan kaçaklardan 10 yaşlarındaki çocuğun cesedinin bulunmasının ardından AFAD ekipleri arama çalışmalarını aynı bölgede yoğunlaştırdı.  Ekipler,  nehrin kum ocakları mevkiinde su üzerinde bir çocuk cesedi daha buldu. 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere morga katıldı.
Alabora olan botta kaybolduğu belirtilen 10 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşılırken, diğer kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.

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