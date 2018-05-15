T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne'de ABD ve İsrail protesto edildi

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, ABD'nin, İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı protesto edildi

15 Mayıs 2018 19:38

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlere yönelik saldırısı protesto edildi.
AK Parti Edirne İl Başkanlığı öncülüğünde, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri üyelerinin katılımıyla ABD ve İsrail protesto edildi. İHH İnsani Yardım Vakfı Edirne Şubesi Başkanı Mücahit Güzey, ABD\'nin büyükelçiliğini taşımasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Güzey, \"BM Genel Kurulu’nun ve İslam Birliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldubittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız\" dedi.
Konuşmanın ardından İsrail aleyhine slogan atan grup üyeleri, olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHAEDİRNE ABDBüyükelçiliği Aviv KudüsAK Parti EdirneBaşkanlığıYardım Vakfı EdirneBaşkanı Mücahit Güzey ABDGüzeyGenel KurulununBirliği Teşkilatının KudüsABDninOrtadoğudaABDKudüsü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24