T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne’de 103 kaçak yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 103 kaçak yakalandı

13 Eylül 2017 18:51

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 103 kaçak yakalandı.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yenice Köyü ile İpsala, Enez ve Havsa İlçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Suriye, Pakistan, Filistin, Bangladeş, Hindistan ve Myanmar uyruklu 103 kaçağı yakaladı. Ayrıca organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.B. ve V.A. tutuklandı. Kaçaklar ise işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YÜCELEDİRNE DHA EDİRNEdeEdirne Jandarma KomutanlığıYenice KöyüEnezHavsaAvrupaSuriye Pakistan Filistin Bangladeş HindistanMyanmarAyrıcaKaçaklarEdirneGöçMüdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24