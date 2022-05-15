Edirne'yi sağanak vurdu

Akşam saatlerinde başlayan yağış, etkisini giderek arttırdı. Kısa sürede sağanak yağışa dönen yağmur yollarda su birikintileri oluşturdu.

Araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar ise bulabildikleri saçak altlarına sığındı.

Yaklaşık 10 dakika süren sağanak sonrası şehrin bir çok caddesi gölete döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Edirne'de yağış bu gece ve yarın aralıklarla devam edecek.(DHA)