T24 LogoT24 Logo
Gündem

Edirne Sarayiçi'nde taşkın devam ediyor

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri'nin yatağından taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı su altında kaldı

24 Mart 2018 19:24

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de etkili olan yağışların ardından, Tunca Nehri\'nin yatağından taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı su altında kaldı.
​Edirne\'de son bir haftada etkili olan yağışlar ve bölgede eriyen kar sularıyla birlikte Tunca Nehri, 2 haftadır yatağından taşarak akmaya devam ediyor. Arazileri sular altında bırakan taşkında, Tunca Nehri’nin debisi, DSİ Edirne 11\'inci Bölge Müdürlüğü yetkililerince bugün 196 metre küp/saniye olarak ölçüldü.
Her geçen gün suları yükselerek akan Tunca Nehri, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi  Er Meydanı sular altında bıraktı. Sarayiçi\'ne giriş ve çıkışı sağlayan Saraçhane, Kanuni, Fatih köprüleri trafik ekipleri tarafından şerit çekilerek, 4 gün önce ulaşıma kapatıldı. Balkan Şehitliği de su altında kalırken, tarihi Edirne Sarayı kazı alanındaki kazılar da taşkın nedeniyle durdu. Meteoroloji yetkilileri, kentte yağışların hafta başına kadar devam edeceğini söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali Can ZERAYEDİRNE DHA EDİRNETunca NehriKırkpınar Yağlı GüreşleriSarayiçi Er MeydanıTunca Nehri2ArazileriTunca NehrininDSİ EdirneBölge MüdürlüğüHerTunca Nehri Tarihi Kırkpınar Yağlı GüreşleriSarayiçi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24