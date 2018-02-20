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Kültür-Sanat

Edip Akbayram'dan konser zinciri

ANTALYA, (DHA)- ANADOLU pop ve özgün müzik yorumlarıyla tanınan sanatçı Edip Akbayram, İstanbul, Ankara ve Mersin'de konser turuna çıkıyor

20 Şubat 2018 14:33

ANTALYA, (DHA)- ANADOLU pop ve özgün müzik yorumlarıyla tanınan sanatçı Edip Akbayram, İstanbul, Ankara ve Mersin\'de konser turuna çıkıyor.
Geçen yaz \'Güzel Günler Göreceğiz\' diyerek 45\'inci sanat yılını kutlayan Edip Akbayram, ilk konserini 24 Şubat Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi\'nde verecek. Usta sanatçının bu konseri saat 21.00\'de başlayacak. İkinci konseri için 2 Mart Cuma akşamı Mersin\'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde hayranlarının karşısına çıkacak Akbayram\'ın bu etkinliği saat 20.30\'da başlayacak. Akbayram, kış serisindeki üçüncü konserini ise Ankara\'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi\'nde verecek. Akbayram, başkentteki hayranlarıyla saat 21.00\'de buluşacak.
Lise yıllarında kurduğu \'Siyah Örümcekler\' grubuyla ilk plağı \'Kendim Ettim Kendim Buldum\'la müziğe başlayan, 1972 yılında 2\'nci 45\'liği \'Kükredi Çimenler- Boşu Boşuna\' ile sahneye adım atan Edip Akbayram, Pir Sultan Abdal\'dan Karacaoğlan\'a, Nazım Hikmet\'ten Can Yücel\'e kadar birçok ismin bestelerini ve şiirlerini özgün müzikle halka ulaştırdı.
\'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz\', \'Deniz Üstü Köpürür\', \'Dumanlı Dumanlı Oy Bizim Eller\', \'Aldırma Gönül\', \'Analara Kıymayın Efendiler\', \'Adiloş Bebe\' ve \'Kahpe Felek\' gibi dillerden düşmeyen eserleriyle hayranlarının gönlünde yer edinen Akbayram\'ın konser biletleri Biletix\'ten temin edilebilecek.

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