Eden Hazard, Premier Lig'e dönmeyi reddeti

Real Madrid'de istediğini bulamayan Eden Hazard, Newcastle United'ın transfer teklini kabul etmedi.

2019'da Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, Premier Lig'e Newcastle United'la dönmeye sıcak bakmıyor.

El Nacional'de yer alan haberde Newcastle'ın, bonuslarla birlikte yaptığı 50 milyon Euro'luk teklifi Real Madrid'in kabul ettiği, Eden Hazard'ın ise İngiliz ekibine transfer olmak istemediği için teklifi reddettiği kaydedildi. Haberde, Hazard'ın sadece Chelsea gibi büyük bir kulüp için Real Madrid'den ayrılmayı kabul edeceği belirtildi.

La Liga'da topladığı 49 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. ve Rodrygo'yu ilk 11'de tercih ediyor. Bu sezon 16 kez sahaya çıkan Belçikalı oyuncu 2 asist kaydetti. Hazard, Madrid ekibinin son 10 maçının dördünde süre alırken, dördünde kadroda olmasına rağmen forma giymedi. İki maçı ise sakatlığı sebebiyle kaçırdı.