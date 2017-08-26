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Edebiyat eserlerine devlet desteği

Başvuru yapılırken eserlerin tüm hazırlık aşamasının tamamlanmış olması gerekiyor

26 Ağustos 2017 16:22

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesi ve yeni yazarların desteklenmesi için oluşturulan yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Edebiyat eserlerinin desteklenmesi için yeni yönetmelik yayınlandı. Kültür Bakanlığının sağlayacağı maddi destek ile yeni ve özgün edebiyat eserlerinin üretilmesine, yayımlanmasına ve yeni yazarların desteklenmesine katkı sağlanacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yeni edebiyat eserlerinin ortaya çıkışı için gerekli başvuru koşulları ve başvuru şekli belirlendi. Yayınevleri aracılığıyla yapılacak başvuruda eserlerin bütün hazırlık aşamalarının tamamlanmış ve baskıya hazır olması gerekiyor. Kurul tarafından belirlenip desteklenecek edebiyat eserlerinin başvuru tarihleri her yıl Şubat ve Ağustos aylarında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanarak duyurulacak.

Yayın desteği almak için başvurabilecek yayımcılar için şu şartların yerine getirilmesi bekleniyor:

-Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği veya Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olması,

-Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması,

-Üretilecek eserin edebiyat üretimini arttırması ve edebiyata yeni boyutlar kazandırması,

-Üretilecek eserin özgünlük taşıması, yurt içinde veya yurt dışında daha önce hiçbir şekilde basılmamış ve yayımlanmamış olması,

-Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması,

-Yazarın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-Eserin yazara ait ilk eser olması.

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